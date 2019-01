Ein weiteres Kita-Jahr wird kostenlos.

NRW will ab 2020/21 ein zweites beitragsfreies Kita-Jahr einführen. Das kündigte Familienminister Joachim Stamp (FDP) an. Derzeit ist nur das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei. Das Land trage die Kosten in Höhe von rund 210 Millionen Euro.



Eine generelle Beitragsfreiheit für Eltern von Kita-Kindern in NRW wird es aber vorerst nicht geben. Nach Schätzungen des NRW-Familienministeriums würde eine allgemeine Kita-Gebührenfreiheit 750 bis 800 Millionen Euro kosten.