"Die Eiskönigin" kommt als Musical nach Hamburg

Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Kino-Welterfolg "Die Eiskönigin" kommt 2021 als Musical nach Hamburg. Das teilte das Musicalunternehmen Stage Entertainment mit. Danach soll der Ticket-Vorverkauf im Frühjahr starten.



Seit 2018 wird das Musical auf dem New Yorker Broadway aufgeführt und soll 2020 zunächst nach London kommen. In der Disney-Geschichte geht es um die Schwestern und Prinzessinnen Elsa und Anna. Gerade ist die Fortsetzung des Oscar-prämierten Animationsfilms in die Kinos gekommen.