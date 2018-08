Auf dem ungenutzten BER-Gelände sollen bald Autos parken. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Volkswagen wird ab Anfang August Neuwagen auf dem Gelände des künftigen Hauptstadtflughafens BER parken. Der Autohersteller wird nach einer Vereinbarung rund 8.000 Stellplätze in drei Parkhäusern und auf drei Freiflächen nutzen, wie die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg mitteilte.



Grund für die Anmietung der Parkplätze sind fehlende Zulassungen für Neuwagen, wenn das neue Abgastestverfahren WLTP am 1. September verbindlich eingeführt wird. Deshalb gerät VW absehbar in Parkplatznot.