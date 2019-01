Bund plant Ende 2020 mit erster Ernte von medizinischem Cannabis.

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die Bemühungen für den Anbau von medizinischem Cannabis kommen weiter nur langsam voran. 79 Unternehmen hätten in der laufenden Ausschreibung Angebote abgegeben, teilte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) in Bonn mit.



Das Amt werde die Zuschläge bis Ende des ersten Halbjahres erteilen und erwarte die erste Ernte des Stoffs für schwer kranke Patienten im vierten Quartal 2020. Die Behörde will Medizin-Hanf mit hohen Qualitätsstandards anbauen lassen.