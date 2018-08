Seehofer (CSU) will sich einen Twitter-Account anlegen. Quelle: Armin Weigel/dpa

Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will in Zukunft voraussichtlich selbst twittern. "Ich fange wahrscheinlich Ende August selbst das Twittern an", sagte er in einer Bierzelt-Rede im oberbayerischen Töging am Inn.



"Ich sehe mich jetzt gezwungen, weil manche Wahrheiten ich sonst nicht unter eine breitere Bevölkerung bekomme", sagte er zur Erklärung. Immerhin schränkte der 69-Jährige ein, er werde Twitter zwar nutzen, aber "in einem anderen Stil" als US-Präsident Donald Trump.