Autos fahren am Neckartor in Stuttgart. Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Vom 1. Januar 2019 an gibt es in Stuttgart Fahrverbote für Dieselautos der Euro-Abgasnorm 4 und schlechter. Das hat die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg beschlossen. Ein Fahrverbot für jüngere Diesel der Euronorm 5 soll aber vermieden werden.



Mögliche Verbote für solche Fahrzeuge sollen von der Wirkung eines Paketes zur Luftreinhaltung für die Landeshauptstadt abhängig gemacht werden, dessen Details noch bekannt gegeben werden. Seit Februar sind Fahrverbote grundsätzlich erlaubt.