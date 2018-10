Mit der Zeitumstellung ist es abends nun auch früher dunkel. Am 31. März 2018 werden die Uhren dann wieder um eine Stunde vorgestellt. Die Sommerzeit wurde 1980 in Deutschland eingeführt. Das Vorstellen der Uhr im Frühjahr sollte zum Energiesparen in der hellen Jahreszeit beitragen, was Untersuchungen zufolge allerdings kaum Effekte hat.



Zudem macht der Wechsel zwischen Normal- und Sommerzeit manchen Menschen körperlich zu schaffen. Die EU-Kommission will die Zeitumstellung im kommenden Jahr abschaffen, sofern die EU-Regierungen und das Europaparlament grünes Licht geben. Dabei würde es jedem einzelnen Land überlassen bleiben, ob dort dauerhaft Sommer- oder Winterzeit gilt. Einen drohenden Flickenteppich will Brüssel aber unbedingt vermeiden.