Eine große Wanduhr zeigt die Zeit 1.50 Uhr. Symbolbild

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Eine Stunde weniger Schlaf: Trotz der aktuellen Debatte um die Zeitumstellung werden die Uhren in Deutschland an diesem Wochenende wieder auf Sommerzeit gestellt. In der Nacht zum Sonntag rücken die Zeiger von 2.00 Uhr auf 3.00 Uhr vor.



Nach einer Abstimmung im EU-Parlament kommt das Ende der halbjährlichen Umstellung aber näher: Wenn ein Kompromiss mit den Mitgliedsstaaten gefunden wird, soll die Zeitumstellung bis März 2021 abgeschafft werden.