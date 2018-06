Ein Kind blickt auf ein Smartphone. Symbolbild Quelle: Ole Spata/dpa

In Frankreich soll ab September ein gesetzliches Handyverbot an Schulen gelten. Die Nationalversammlung in Paris stimmte den Plänen in erster Lesung zu.



Damit soll ein Wahlkampfversprechen von Präsident Emmanuel Macron umgesetzt werden. Das Handyverbot soll an Vorschulen, Grund- und weiterführenden Schulen gelten. Ausgenommen ist nur das Gymnasium. Betroffen wären damit Kinder und Schüler im Alter von drei bis 15 Jahren. Das Verbot gilt auch in Pausen und außerhalb der Unterrichtsräume.