Händler an der Wall Street. Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Die Kurse am New Yorker Aktienmarkt haben sich nach dem jüngsten Ausverkauf etwas erholt. Der Dow Jones Industrial gewann 1,15 Prozent auf 25.339,99 Punkte. Wegen der sehr hohen Abschläge am Mittwoch und Donnerstag verbuchte der US-Leitindex dennoch mit minus 4,2 Prozent den höchsten Wochenverlust seit März.



Die Furcht vor steigenden Zinsen und der internationale Handelskonflikt hatten einen Ausverkauf am Aktienmarkt ausgelöst. Zudem hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher eingetrübt.