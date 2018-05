Südsudanesische Kinder spielen in einem Flüchtlingslager. Quelle: Ben Curtis/AP/dpa

Nach vier Jahren Bürgerkrieg haben sich die Konfliktparteien im Südsudan auf einen zu Weihnachten beginnenden Waffenstillstand geeinigt. Das Abkommen soll am 24. Dezember in Kraft treten. Alle Kampfhandlungen sollen eingestellt und humanitären Helfern Zugang gewährt werden, heißt es in dem Abkommen.



Der Bürgerkrieg im ölreichen Südsudan zwischen den Anhängern von Präsident Salva Kiir und den Truppen seines Widersachers Riek Machar begann Ende 2013. Seither kamen Zehntausende ums Leben.