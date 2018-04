ABBA - 1979 Quelle: ap

"Dancing Queen", "Mamma Mia" oder "The winner takes it all": Fast jeder kennt die Melodien dieser Titel. Fans können sich nun freuen: Die schwedische Kult-Band ABBA hat zwei neue Songs angekündigt. Es ist das Mini-Comeback, auf das Fans weltweit dreieinhalb Jahrzehnte lang gehofft hatten. "Wir alle vier hatten das Gefühl, dass es nach gut 35 Jahren Spaß machen könnte, wieder zusammenzufinden und ins Aufnahmestudio zu gehen", teilte die Band auf ihrem Instagram-Profil mit. "Also haben wir es gemacht." Dabei seien zwei neue Lieder entstanden, eines davon mit dem Titel "I still have faith in you".