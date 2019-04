Palästinenserpräsident Mahmud Abbas. Archivbild

Quelle: Oliver Weiken/dpa

Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat anlässlich der Parlamentswahlen in Israel gesagt, Frieden in der Region sei im Interesse seines Volkes - und in dem Israels: "Unsere Hand ist immer für Verhandlungen ausgestreckt, aber wir werden unsere Rechte nicht aufgeben."



Israel wählt heute ein neues Parlament. Regierungschef Benjamin Netanjahu lehnt einen unabhängigen Palästinenserstaat ab. Sein Herausforderer Benny Gantz hatte sich für eine Friedensregelung mit den Palästinensern ausgesprochen.