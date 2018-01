Durch ein Datenleck waren Medien Millionen vertrauliche Dokumente der panamaischen Anwaltskanzlei Mossack Fonseca zugespielt worden. In internationaler Recherchearbeit, die ab Anfang April 2016 veröffentlicht wurde, deckten Journalisten umfangreiche dubiose Besitztümer auf. Sie brachten etliche Prominente, Reiche und Mächtige in aller Welt mit Hunderttausenden Briefkastenfirmen in Steueroasen in Verbindung.