Jens Spahn verteidigt seine Entscheidung zur Notfallversorgung. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Gesundheitsminister Jens Spahn verteidigt die Entscheidung der Regierungskoalition, künftig in rund 600 kleinen Kliniken keine Notfallversorgung mehr anzubieten. Grund für die Entscheidung sei, dass so eine bessere Versorgung sichergestellt werden könne, da größere Kliniken besser ausgestattet seien.



"Wir haben bewusst qualitätsgestützte Zentren für bestimmte Notfälle", sagte Spahn dem ZDF. In den Zentren würden dann die jeweiligen Spezialisten für bestimmte Erkrankungen arbeiten.