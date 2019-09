Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer.

Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer dringt darauf, schon im nächsten Jahr Lkw-Abbiegeassistenten in Deutschland zur Pflicht zu machen. "Ich werde nochmal bei der neuen EU-Kommission für einen anderen Zeitplan kämpfen", kündigte der CSU-Politiker in der "Bild am Sonntag" an.



"Ich setze darauf, dass die neue Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Deutschland und den Verkehrsminister dabei unterstützt." Die EU will Abbiegeassistenten erst ab 2022 für alle neuen Fahrzeugtypen vorschreiben.