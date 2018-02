Verantworten muss sich der 28-Jährige in Brüssel nicht wegen der Pariser Anschläge, sondern wegen einer Schießerei mit der belgischen Polizei auf seiner Flucht am 15. März 2016, also vier Monate später - und drei Tage bevor er im Brüsseler Stadtteil Molenbeek gefasst wurde. In dem Viertel waren er und viele der anderen Angreifer von Paris aufgewachsen. Ihm und seinem mutmaßlichen Komplizen Soufien Ayari werden versuchter Mord an Polizisten und verbotenes Waffentragen "in einem terroristischen Kontext" zur Last gelegt - es drohen 40 Jahre Haft allein dafür.