Und Japan hat es auch, anders zwar, aber die beiden brauchen sich mehr als in den Jahren zuvor. Das Ziel wird wohl sein, dass sich beide Länder über weitere bilaterale Verträge wirtschaftlich gegenseitig stärken und somit eine neue Einheit in der Region bilden. Das geht nur durch Vertrauen, und der Besuch Abes in China ist der zweite symbolische Staatsbesuch innerhalb weniger Monate. Der erste war der Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang, nun also der Gegenbesuch.



Der Anlass ist der 40. Jahrestag der Unterzeichnung des Freundschaftsabkommens, das 1978 die Beziehung beider Länder nach der tiefen Feindschaft im zweiten Weltkrieg wieder normalisieren sollte. Das Außenministerium in Peking formulierte das so: Als Partner sollen beide Ländern einen neuen Entwurf für das zukünftige Wachstum unserer bilateralen Beziehungen zeichnen.