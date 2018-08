Matzarakis: In Bezug auf die Gesundheit ist das schon gravierend, weil bei uns 70 Prozent der Menschen in den Städten leben. Der extreme Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land besteht überwiegend nachts, nicht tagsüber - also genau dann, wenn die Leute eine Erholung brauchen. Die Hauptursache liegt darin, dass es in den Städten durch mehr hohe Gebäude mehr Oberflächen gibt. Auf diese vertikalen Oberflächen knallt schon vormittags die Sonne, und die Stadt heizt sich auf. In den verdichteten Räumen ist die Wärme wie gefangen und kann nicht in die Atmosphäre abgegeben werden. Hinzu kommt, dass die Oberflächen die Wärme speichern.