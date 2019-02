Deutscher Schützengraben im Ersten Weltkrieg. Archivbild

Eine deutsche Granate aus dem Ersten Weltkrieg ist mit einer Schiffsladung französischer Kartoffeln in eine Chips-Fabrik in Hongkong gelangt. Dort wurde das Geschoss entdeckt und noch vor Ort entschärft, wie die Polizei mitteilte.



Der Militärhistoriker Dave Macri von der Uni Hongkong geht davon aus, dass die Granate während des Kriegs in den Schützengräben zurückgeblieben war. "Der Graben wurde dann aufgefüllt und als Acker genutzt", sagte er der Zeitung "South China Morning Post".