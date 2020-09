Firmensitz von Fresenius in Bad Homburg.

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa/Archivbild

Trotz Sorgen wegen des Coronavirus in China erwartet der Medizinkonzern Fresenius wieder mehr Gewinn. Nach einem schwierigen Jahr etwa im deutschen Klinik-Geschäft will Fresenius wieder wachsen. So soll der Umsatz 2020 währungsbereinigt um bis zu sieben Prozent steigen und der Gewinn um bis zu fünf Prozent, wie der Dax-Konzern mitteilte.



"Wir sind fest davon überzeugt, dieses Jahr wieder ein Ergebniswachstum zu erreichen", sagte Vorstandschef Stephan Sturm. Im vergangenen Jahr hatte der Gewinn währungsbereinigt stagniert.