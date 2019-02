Kjetil Jansrud beim Alpine World Ski Championships

Quelle: imago 38737192

Aksel Lund Svindal hat seine erfolgreiche Karriere als Skirennfahrer mit einer WM-Medaille in der Abfahrt beendet. Nach 30 gestarteten Fahrern lag der 36-Jährige in der Abfahrt nur 0,02 Sekunden hinter seinem norwegischen Teamkollegen Kjetil Jansrud auf Rang zwei. Auf Platz drei kam am Samstag Vincent Kriechmayr aus Österreich. Für Svindal war es die 13. Medaille bei einem Großereignis.



Bester Deutscher in einem intensiven Wettkampf bei widrigen Bedingungen war Dominik Schwaiger auf Rang 25. Josef Ferstl wurde 28., Manuel Schmid 32., und Linus Straßer belegte Rang 37.