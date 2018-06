Wer eine Internet-Domain anmeldet und betreibt muss nämlich viele persönliche Daten preisgeben. Rund 50 Einzeldaten von jedem Domainbetreiber gehen an die Internetverwaltung ICANN und die entsprechenden Domain-Datenbanken. Darunter sind zum Beispiel der Name des Systemadministrators samt Telefonnummer und Mail-Adresse. Namen mit Mail und Telefon derjenigen Personen, die volle Zugriffsrechte auf die Server der Domain haben.



Und es werden zahlreiche technische Serverdaten erhoben. In diesem Umfang wollen Domain-Händler in Deutschland die Betreiberdaten jetzt nicht mehr ermitteln und an die ICANN weiterleiten, weil sie sonst gegen die Datenschutzgrundverordnung verstoßen würden. Dagegen hat die ICANN geklagt.