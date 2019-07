Eine Passagiermaschine im Landeanflug in Frankfurt am Main.

Quelle: Boris Roessler/dpa

Frankreich will ab Anfang 2020 eine Umweltsteuer auf Flugtickets erheben. Die Ökosteuer werde je nach Art des Tickets zwischen 1,50 und 18 Euro betragen. Das erklärte die französische Verkehrsministerin Elisabeth Borne. Demnach werde die Steuer für alle Flüge gelten, die in Frankreich starten.



Ausnahmen gebe es für Anschlussflüge und Flüge nach Korsika und in die französischen Überseegebiete. Nach der Verkündung dieser Pläne gaben die Aktien vieler europäischer Fluggesellschaften nach.