Der Republikaner Bob Corker wird sich im Senat nicht zur Wiederwahl stellen.

Quelle: ap

Flake war bei weitem Trumps hartnäckigster Kritiker innerhalb der Republikaner im Senat. Corker äußerte sich weniger oft, doch seine Beschreibung des Weißen Hauses als "Betreuungszentrum für Erwachsene" ärgerte den Präsidenten so sehr, dass er ihn den "kleinen Bob Corker" nannte. Die Fehde ging weiter als Corker entschied, aufzuhören, und Trump behauptete, Corkers Versprechen, nur zwei Amtszeiten zu dienen sei nicht der wahre Grund für seinen Rückzug. Corker "wollte kandidieren, doch die Umfragewerte gingen in den Keller als ich ihn nicht unterstützte", twitterte der Präsident. Corkers Antwort: "Ja, genauso wie Mexiko für die Mauer bezahlen wird... #sagtdenBetreuernBescheid."



Eine mögliche abweichende Meinung könnte von dem für Utah in den Senat gewählten Mitt Romney kommen. In einer Zeitungskolumne der Washington Post vom Dienstag schrieb Romney, Trumps "Führung in den vergangenen zwei Jahren (...) ist Beweis dafür, dass der Präsident nicht in das Amt hinein gewachsen ist."