Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Manager von Volkswagen. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Im Abgas-Skandal bei Volkswagen will die Staatsanwaltschaft Braunschweig laut Oberstaatsanwalt Klaus Ziehe noch heute wichtige Ermittlungsakten an die Anwälte der beschuldigten Manager verschicken. Nach langer Vorbereitung können die Anwälte bald die Hauptakten einsehen.



Dieser Schritt war frühestens für Anfang August erwartet worden. Die Unterlagen betreffen 39 Beschuldigte im Fall der Software-Manipulationen beim Stickstoffdioxid-Ausstoß. In drei Fällen geht es um Marktmanipulation.