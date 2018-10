Sigmar Gabriel, früher Ministerpräsident des VW-Landes Niedersachsen, hatte die EU-Kommission in einem Brief vor zu strengen Abgas-Vorschriften für die Automobilindustrie gewarnt. Hendricks erwiderte: "Jedenfalls glaube ich nicht, dass man der Automobil-Industrie hilft, wenn man künstlich irgendwelche Schutzzäune um sie herum baut." Das sei auch gar nicht nötig, weil das, was die EU-Kommission vorgeschlagen habe, gar nicht so weit gehe wie das, was die Industrie selbst auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) angekündigt habe.