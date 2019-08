VW hat auch in Südkorea illegale Software verwendet. Archivbild.

Südkorea will wegen des Einbaus verbotener Abgassoftware in Dieselautos der Marken VW, Audi und Porsche Geldbußen gegen den Volkswagen-Konzern verhängen. Außerdem kündigte das Umweltministerium an, bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige zu erstatten.



Die Geldbußen dürften sich auf umgerechnet knapp 9 Millionen Euro summieren, hieß es. Bei drei Modellen von Audi sowie jeweils einem VW- und Porsche-Modell wurde die verbotene Software gefunden. Audi und Porsche gehören zum Volkswagen-Konzern.