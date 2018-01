Die in den Jahren 2013 und 2014 erstellte Studie stehe in keinem Zusammenhang zur aktuellen Debatte um die gesundheitliche Belastung durch Dieselautoabgase, erklärten die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen und die Uniklinik Aachen.



Die Untersuchung am Institut für Arbeits- und Sozialmedizin der Uniklinik habe sich vielmehr mit der sogenannten Maximalen Arbeitsplatz-Konzentration (MAK) von Stickstoffdioxid befasst. Im Fokus habe gestanden, die Arbeitsplatzsicherheit etwa von Kfz-Mechanikern, Lkw-Fahrern und Schweißern zu verbessern.