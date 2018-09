Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil bezeichnete die Tierversuche bereits am Wochenende als "absurd und widerlich". Geklärt werden müsse auch, ob es weitere Testreihen dieser Art und zu diesem Zweck an und mit Menschen gegeben habe, sagte der SPD-Politiker, der auch im VW-Aufsichtsrat sitzt, am Montag in Hannover. Die Vertreter des Landes Niedersachsen im Aufsichtsrat wollten noch heute eine dringliche Aufforderung zur Aufklärung an den Volkswagen-Vorstand richten.