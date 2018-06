Auspuffrohr an einem VW Golf 7 mit Dieselmotor. Archivbild Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Deutschlands Autobauer stehen erneut am Pranger: Diesel-Schadstofftests an Affen sorgen für massive Empörung, verschärft durch den zwischenzeitlichen Verdacht, dass es auch Tests mit Menschen gegeben haben soll.



Dem Verdacht trat allerdings der zuständige Institutsleiter Thomas Kraus von der Universität Aachen entgegen: Eine entsprechende Studie befasse sich nicht mit der Dieselbelastung von Menschen. In der Studie von 2013 gehe es um den Stickstoffdioxidgrenzwert am Arbeitsplatz.