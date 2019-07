Bundesinnenminster Horst Seehofer. Archivbild

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Ärzte sind rar, die Handynetze löchrig und für Investitionen ist kein Geld da - gegen solche Probleme in abgehängten Regionen will die Bundesregierung in Zukunft stärker angehen. "Das Ziel ist, den Menschen die Möglichkeit zu geben, in ihrer Heimat zu leben", sagte Innenminister Horst Seehofer.



Dazu müsse die Strukturpolitik und die Förderpolitik in Deutschland neu justiert werden. Strukturschwache Regionen gebe es nicht nur im Osten des Landes, auch andere Gebiete bräuchten Hilfe.