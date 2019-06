Ein Flugzeug ist hinter Stacheldraht zu sehen. Archivbild

Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Ein weiterer Abschiebeflug mit abgelehnten afghanischen Asylbewerbern aus Deutschland steht nach Angaben aus Kabul bevor. Die Gruppe solle am Dienstag in der afghanischen Hauptstadt eintreffen, bestätigte das afghanische Flüchtlingsministerium.



Laut Flüchtlingsaktivisten in Deutschland soll der Flug am Montagabend von Leipzig/Halle starten. Seit der ersten Abschiebung im Dezember 2016 sind insgesamt 589 Männer in 24 Flügen von den deutschen Behörden zurück nach Afghanistan geschickt worden. Die Abschiebungen nach Afghanistan sind umstritten.