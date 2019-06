Innenminister Seehofer und Generalbundesanwalt Frank im Ausschuss

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Der tatverdächtige Stephan E. soll den Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gestanden haben. Das berichten Teilnehmer aus einer Sondersitzung des Innenausschusses unter Berufung auf Generalbundesanwalt Peter Frank.



Die Polizei hatte den 45-Jährigen am 15. Juni festgenommen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Stephan E. steht unter Verdacht, den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke aus rechtsextremistischen Motiven mit einem Kopfschuss ermordet zu haben.