May hofft auf ein Mandat der Abgeordneten in der Irland-Frage.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Wieder ein Schicksalstag im Ringen um den Brexit: Nach dem klaren Nein des britischen Unterhauses zum EU-Austrittsabkommen vor knapp zwei Wochen suchen die Abgeordneten nun nach einem möglichen Ausweg. Nur wenn das Parlament einen tragfähigen Konsens findet, ist ein ungeordneter Bruch am 29. März zu vermeiden.



Premierministerin Theresa May will sich nach Medienberichten hinter einen Vorschlag für Nachverhandlungen mit Brüssel über die schwierige Irland-Frage stellen.