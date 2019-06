Demonstranten versammeln sich in der Nähe des Parlamentsgebäudes.

Quelle: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa

In Georgien haben am Dienstag den sechsten Tag in Folge tausende Menschen gegen die Regierung protestiert. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Innenminister Georgi Gacharia. Zudem protestierten sie gegen den Einfluss des Oligarchen Bidsina Iwanischwili auf die Politik.



Die Generalstaatsanwaltschaft beschuldigte den oppositionellen Abgeordneten Nika Melia, die "Massengewalt" vor dem Parlament organisiert zu haben. Sie beantragte die Aufhebung seiner Immunität, um ihn in U-Haft nehmen zu können.