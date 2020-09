Proteste im Iran.

Quelle: Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire/dpa

Ein iranischer Abgeordneter fordert die Ausweisung des britischen Botschafters Rob Macaire aus dem Iran, weil dieser an einer Kundgebung teilnahm. Ein Diplomat, der an Kundgebungen teilnehme, die Angelegenheiten des Iran betreffen, habe "im Iran nichts zu suchen".



Der Botschafter sollte ausgewiesen werden, sagte der Abgeordnete Alaeddin Borudscherdi laut Nachrichtenagentur Tasnim. Macaire hatte an einer Kundgebung vor der Amir-Kabir-Universität wegen des Passagierflugzeug-Abschusses durch den Iran teilgenommen.