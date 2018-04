Das Atomkraftwerk Fessenheim. Archivbild Quelle: Violettta Kuhn/dpa

Im Atomkraftwerk Fessenheim soll ein seit knapp zwei Jahren abgeschalteter Reaktorblock entgegen früherer Planungen erst am Freitag wieder hochgefahren werden. Die Inbetriebnahme von Block 2 sei auf dieses spätere Datum verschoben worden, teilte ein Sprecher des französischen Stromkonzerns EDF mit. Zu den Gründen machte er keine Angaben.



Ursprünglich war geplant gewesen, dass der Reaktorblock in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze am späten Dienstagabend den Betrieb wieder aufnimmt.