Vom Flughafen in Düsseldorf wurde Sami A. abgeschoben. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der mutmaßlich zu Unrecht aus Deutschland abgeschobene Islamist Sami A. kommt aus der Haft in Tunesien frei. Das teilte ein Sprecher der tunesischen Anti-Terror-Behörde am Freitag mit.



Mehr in Kürze.