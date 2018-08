Vom Flughafen in Düsseldorf wurde Sami A. abgeschoben. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der mutmaßlich zu Unrecht aus Deutschland abgeschobene Islamist Sami A. kommt zunächst aus der Haft in Tunesien frei. Das teilte ein Sprecher der tunesischen Anti-Terror-Behörde mit. Er bleibe vorerst auf freiem Fuß, bis die Ermittlungen gegen ihn abgeschlossen seien.



Der Tunesier war in seine Heimat abgeschoben worden, obwohl ein Gericht in Gelsenkirchen zuvor entschieden hatte, dass dies nicht zulässig sei. Die Richter rügten die Aktion als "grob rechtswidrig".