Sami A. wurde von Düsseldorf aus nach Tunesien gebracht. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Nach dem Gerichtsurteil zur Rückholung des mutmaßlichen Islamisten Sami A. hat die tunesische Justiz die Zuständigkeit für den Abgeschobenen für sich reklamiert. A. sei tunesischer Staatsbürger und seit Januar 2018 wegen Terrorverdachts zur Fahndung ausgeschrieben, sagte ein Sprecher der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft in Tunis.



Das Gelsenkirchener Verwaltungsgericht hatte am Vorabend einen Beschluss zur Rückholung A.s gefasst, weil dessen Abschiebung "grob rechtswidrig" verlaufen sei.