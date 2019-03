Eine Boeing 737 Max 8 im Landeanflug. Archivbild

Quelle: Yi-Chin Lee/Houston Chronicle/AP/dpa

Nach dem Absturz einer Boeing 737 Max 8 der Ethiopian Airlines in Äthiopien sollen die beiden Flugschreiber in Frankreich ausgewertet werden. Das berichtet die französische Nachrichtenagentur AFP.



Die Flugschreiber sollten am Donnerstag zur französischen Luftsicherheits-Behörde BEA gelangen. Wie die BEA via Twitter mitteilte, hätten die äthiopischen Behörden um Unterstützung gebeten. Das Flugzeug war am Sonntag abgestürzt und hatte 157 Menschen in den Tod gerissen.