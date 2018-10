Einsatzkräfte an der Landestelle der Sojus-Kapsel, mit der die Raumfahrer zur Erde zurückgekehrt sind. Quelle: reuters

Nach dem Fehlstart einer russischen Sojus-Rakete haben Suchmannschaften ein abgestürztes Trümmerteil in der Steppe von Kasachstan gefunden. Der Absturz habe niemanden verletzt, sagte ein Vertreter des kasachischen Zivilschutzes.



Der Fundort liege 40 Kilometer von der Stadt Dscheskasgan entfernt. In der Nähe war am Donnerstag eine bemannte Kapsel mit den Raumfahrern Alexej Owtschinin und Nick Hague sicher notgelandet. Sie hatten eigentlich zur Internationalen Raumstation ISS fliegen sollen.