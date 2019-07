Landesweit betroffen vom Drogenanbau sind 17 der 59 ökologisch geschützten Nationalparks. Florian Huber, Heinrich-Böll-Stiftung in Bogota

Mitverantwortlich für den massiven Waldverlust in Kolumbien ist auch der Konsum von Kokain und Marihuana in den westlichen Ländern. "Landesweit betroffen vom Drogenanbau sind 17 der 59 ökologisch geschützten Nationalparks", berichtet Florian Huber von der Heinrich-Böll-Stiftung in Bogota. Der Nachfrage nach Koks fallen so jedes Jahr mehr und mehr Bäume in Kolumbien zum Opfer: Die für den Koka-Anbau gerodete Fläche stieg im Jahr 2017 auf 49.416 Hektar.