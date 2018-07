Krankenwagen mit Blaulicht. Symbolbild Quelle: Lukas Schulze/dpa

Ein Reisebus mit rund 60 Abiturienten aus Sachsen hat an Italiens Adriaküste eine Brücke gerammt und ist dabei stark beschädigt worden. Der Doppeldeckerbus blieb mit dem Dach unter der Unterführung in Rimini stecken.



Nach Angaben des Busunternehmens gab es dabei drei Leichtverletzte. Ernsthaft verletzt wurde niemand, wie auch eine Feuerwehrsprecherin bestätigte. In dem Bus saßen neben den 60 Abiturienten einer Schule aus Großröhrsdorf bei Dresden zwei Reiseleiter des Veranstalters.