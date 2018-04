Es ist sogar ein beträchtlicher Anteil an Abiturienten, der eine Ausbildung anstrebt, vor allem in Wirtschaft und Verwaltung. Andreas Rosin, Berufsberater

Rosin: Es ist sogar ein beträchtlicher Anteil an Abiturienten, der eine Ausbildung anstrebt, vor allem in Wirtschaft und Verwaltung. Bei den kaufmännischen Berufen oder in der IT gibt es ja mittlerweile Ausbildungsbereiche, die so anspruchsvoll sind, dass man ohne Abi kaum Chancen hat. Und viele Abiturienten gehen den Einstieg in den Beruf einfach pragmatisch an und bauen lieber im praktischen Bereich ihre Fähigkeiten auf als im theoretischen Studium an einer Hochschule.