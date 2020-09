Die britische Königin Elizabeth II. Archivbild

Quelle: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Königin Elizabeth II. hat das Ratifizierungsgesetz für den Brexit-Deal unterzeichnet. Damit kann der Vertrag über den EU-Austritt nun in Großbritannien in Kraft treten. Nach dem Unterhaus hatte am Mittwoch auch das Oberhaus den Gesetzentwurf gebilligt.



Das Europaparlament soll das Vertragswerk am 29. Januar absegnen. Am 31. Januar um 24 Uhr (MEZ) soll Großbritannien die EU verlassen. Im Juni 2016 hatten die Briten in einem historischen Referendum für den Austritt gestimmt.