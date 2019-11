Eine junge Frau in einem Frauenhaus. Symbolbild

Das Europaparlament hat sich dafür ausgesprochen, die Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt in den Mitgliedsstaaten umzusetzen. 500 EU-Parlamentarier stimmten mit großer Mehrheit für den Entschließungsantrag.



Die fehlenden Staaten müssten das Übereinkommen schnellstmöglich umsetzen, hieß es. In Deutschland ist die Konvention in Kraft - die Republik hinkt aber bei der Umsetzung hinterher, vor allem mehr Plätze in Frauenhäusern fehlen.