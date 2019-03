Plastikmüll an einem Strand in Ghana.

Quelle: Christian Thompson/EPA/dpa

Die Forderung nach einem UN-Abkommen gegen Plastikmüll im Meer trifft bei der Bundesregierung auf offene Ohren. Man unterstütze internationale Vereinbarungen mit dieser Stoßrichtung, heißt es in der Antwort des Bundesumweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen.



Da solche Verhandlungen langwierig seien, brauche es aber parallel dazu andere Anstrengungen. Am Montag beginnt in Nairobi in Kenia eine fünftägige UN-Umweltkonferenz. Plastikmüll und Vermüllung der Meere stehen auf der Tagesordnung.