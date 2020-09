Großbritannien wird aus der EU austreten. Archivbild

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Einen Tag vor dem Brexit haben die 27 bleibenden EU-Staaten der Ratifizierung des Austrittsabkommens mit Großbritannien zugestimmt. Dies teilte der Rat der EU-Staaten in Brüssel mit. Das Verfahren galt als Formsache. Das EU-Parlament hatte den mehr als 500 Seiten starken Vertrag am Mittwoch gebilligt.



Zwei weitere formale Schritte standen danach noch aus: die Übermittlung des Ratifizierungsdokuments nach London und die Veröffentlichung am Freitag. Dann kann Großbritannien die EU nach rund 47 Jahren verlassen.